  • Прибор для поиска антиматерии отремонтируют не раньше зимы на МКС

    15 сентября 2019, 03:51

    Светлана Степанова

    На ноябрь–декабрь запланирована серия выходов астронавтов США в открытый космос с Международной космической станции (МКС). Они займутся ремонтом прибора, предназначенного для поиска антиматерии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на NASA.
    Прибор для поиска антиматерии отремонтируют не раньше зимы на МКС

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    В приборе AMS-02 неисправна система охлаждения. Для ее ремонта потребуется пять выходов астронавтов. Восстановлением работоспособности спектрометра будут заниматься Эндрю Морган из США и Лука Пармитано из Италии.

    Ранее стал известно, что еще пять выходов в открытый космос с борта МКС состоятся в сентябре–октябре. Экипажу станции необходимо будет заменить старые аккумуляторы системы электропитания на американском сегменте станции. Новые батареи доставит японский грузовик HTV-8.

    Спектрометр AMS-02 находится на МКС с мая 2011 года. Он способен не только искать антиматерию и темную материю, но и помогать в изучении состава космических лучей.

    Сейчас на борту МКС находятся шестеро космонавтов: россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано, американцы Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган. В конце этого месяца на станцию прибудут первый космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури, американка Джессика Меир и россиянин Олег Скрипочка.