Прибор для поиска антиматерии отремонтируют не раньше зимы на МКС

NASA: два астероида пролетят вблизи Земли в выходные Подробнее

В приборе AMS-02 неисправна система охлаждения. Для ее ремонта потребуется пять выходов астронавтов. Восстановлением работоспособности спектрометра будут заниматься Эндрю Морган из США и Лука Пармитано из Италии.

Ранее стал известно, что еще пять выходов в открытый космос с борта МКС состоятся в сентябре–октябре. Экипажу станции необходимо будет заменить старые аккумуляторы системы электропитания на американском сегменте станции. Новые батареи доставит японский грузовик HTV-8.

Спектрометр AMS-02 находится на МКС с мая 2011 года. Он способен не только искать антиматерию и темную материю, но и помогать в изучении состава космических лучей.

Сейчас на борту МКС находятся шестеро космонавтов: россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано, американцы Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган. В конце этого месяца на станцию прибудут первый космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури, американка Джессика Меир и россиянин Олег Скрипочка.