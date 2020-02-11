Президент РАН рассказал о причинах глобального потепления и будущих нобелевских лауреатах

Сергеев рассказал, что нам сложно конкурировать с Америкой и Европой по числу Нобелевских премий. Связано это с тем, что у нас на фундаментальные исследования выделяется около 160 миллиардов рублей в год. В Европе же такая сумма выделяется на один университет. В Америке же в принципе дают денег в несколько раз больше.

Главное событие в фундаментальной науке за прошлый год — это запуск и выход на дежурство космического аппарата «Спектр-РГ». На нем стоит два рентгеновских телескопа — один наш, второй немецкий. Ученый сообщил, что благодаря телескопу планируется открыть новые звезды.

Помимо телескопа, также важно изучение результата влияния метана на потепление на нашей планете.

«Потепление на планете есть, от этого никуда не денешься. Причем, если по планете оно в среднем 2 градуса, то в нашей Арктике потепление где-то 3,5 градуса. Вечная мерзлота очень важна для устойчивого существования северных территорий», — заявил президент РАН.

Сейчас происходит потепление, это связано с природными факторами.

Эксперт считает, что для того, чтобы наука «полетела», необходимо ввести ее в преамбулу Конституции.

«Мы, Академия наук, предложили поправки в три статьи Конституции. В преамбуле хотим добавить фразу «признавая приоритетную значимость науки и технологий для развития страны». В 71 статье, где говорится об основах федеральной политики в разных областях экономического, экологического, культурного развития, мы предлагаем добавить научно-технологическую и образовательную области. 114 статью, где говорится о полномочиях правительства, дополнить такой фразой: «правительство обеспечивает государственную поддержку научно-технологического развития РФ», — сказал Сергеев.