Президент РАН рассказал, как помочь регионам страны ускорить развитие технологий

По словам Сергеева Москва должна помогать регионам ускорять развитие технологий. Важная часть цепочки — губернаторы. Через них будет проходить технологическое развитие.

Для реализации развития регионов потребуется внести поправки в Конституцию РФ.

Академик предлагает ввести закон, позволяющий губернаторам финансировать федеральные научные центры при помощи региональных бюджетов. Это поможет развить образовательную сферу.

Сергеев заявил, что в нацпроекте необходимо прописать развитие высшего образования.