Президент РАН рассказал, как помочь регионам страны ускорить развитие технологий
Александр Сергеев, президент РАН, заявил, что необходимо защищать ученых и остановить миграцию из регионов в центр России или другие страны. Он считает, что для этого надо поддерживать такие проекты, как СКИФ. Об этом написало ФАН.
По словам Сергеева Москва должна помогать регионам ускорять развитие технологий. Важная часть цепочки — губернаторы. Через них будет проходить технологическое развитие.
Для реализации развития регионов потребуется внести поправки в Конституцию РФ.
Академик предлагает ввести закон, позволяющий губернаторам финансировать федеральные научные центры при помощи региональных бюджетов. Это поможет развить образовательную сферу.
Сергеев заявил, что в нацпроекте необходимо прописать развитие высшего образования.