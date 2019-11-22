Преждевременному старению мозга найдено объяснение

Метаболический синдром связан с ожирением, гипертонией, повышенным уровнем сахара и холестерола в крови.

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Исследователи провели МРТ-сканирование более 2100 мужчин и женщин в возрасте от 37 до 55 лет. Помимо этого пациенты прошли тесты на логическое мышление. В итоге ученые пришли к выводу, что у людей с метаболическим синдромом размер мозга меньше, чем у здоровых.

Больные с таким диагнозом больше других подвержены риску развития рака, деменции или болезни Альцгеймера.

Предотвратить развитие метаболического синдрома можно, уверяют исследователи. Они советуют сесть на специальную диету, включающую рыбу, фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Кроме того, важно заниматься спортом.