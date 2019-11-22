  • Преждевременному старению мозга найдено объяснение

    22 ноября 2019, 12:09

    Алена Макаренко

    Преждевременное старение мозга может развиться у людей среднего возраста из-за метаболического синдрома. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне. Результаты исследования опубликовал портал MedicalXpress, сообщила «Газета.ru».
    Преждевременному старению мозга найдено объяснение

    Метаболический синдром связан с ожирением, гипертонией, повышенным уровнем сахара и холестерола в крови.

    Ученые предупредили, какие симптомы «старения» могут указать на рак мозга

    Подробнее

    Исследователи провели МРТ-сканирование более 2100 мужчин и женщин в возрасте от 37 до 55 лет. Помимо этого пациенты прошли тесты на логическое мышление. В итоге ученые пришли к выводу, что у людей с метаболическим синдромом размер мозга меньше, чем у здоровых.

    Больные с таким диагнозом больше других подвержены риску развития рака, деменции или болезни Альцгеймера.

    Предотвратить развитие метаболического синдрома можно, уверяют исследователи. Они советуют сесть на специальную диету, включающую рыбу, фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Кроме того, важно заниматься спортом.