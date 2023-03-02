Наука 02 марта 2023, 13:05 Препарат, способный остановить развитие болезни Альцгеймера, разработали в России

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Российские ученые разработали вещество на основе уже известного препарата такрина, которое способно останавливать развитие болезни Альцгецмера. Об этом сообщил RT.

Разработками занимались специалисты из Института органического синтеза Уральского отделения РАН и Института исследования физиологически активных веществ РАН и УрФУ.

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Ученым удалось модифицировать такрин таким образом, чтобы он не оказывал негативного эффекта на печень. Сейчас препарат проходит стадию доклинических испытаний.