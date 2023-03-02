02 марта 2023, 13:05
Препарат, способный остановить развитие болезни Альцгеймера, разработали в России
Российские ученые разработали вещество на основе уже известного препарата такрина, которое способно останавливать развитие болезни Альцгецмера. Об этом сообщил RT.
Разработками занимались специалисты из Института органического синтеза Уральского отделения РАН и Института исследования физиологически активных веществ РАН и УрФУ.
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Ученым удалось модифицировать такрин таким образом, чтобы он не оказывал негативного эффекта на печень. Сейчас препарат проходит стадию доклинических испытаний.
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