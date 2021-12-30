Препарат против деменции создали в Японии

Ученые из университета Осаки (Япония) создали препарат, позволяющий победить деменцию. Он блокирует накопление вредных белков амилоид-β и α-синуклеин. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Frontiers.

Руководил группой исследователей профессор Таками Томияма. Ученые установили, что антибиотик рифампицин уничтожает олигомеры, которые накапливаются из-за избытка вредных белков, и улучшает когнитивные функции. Чтобы от антибиотика не страдала печень, в лекарство добавили гепатопротектор ресвератрол. Эксперименты на мышах уже дали положительные результаты.