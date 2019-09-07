Премии молодым ученым в России вырастут до миллиона рублей

Документ вступает в силу с 1 января 2020 года.

«Постановление от 31 августа 2019 года № 1121. С 2020 года размер денежной части премий Правительства России в области науки и техники для молодых ученых увеличен с 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Препарат для быстрого восстановления после инсульта разрабатывают в Подмосковье. Он поможет и в профилактике Подробнее

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

С 1 января 2005 года правительство РФ учредило семь ежегодных премий в области науки и техники для молодых ученых. Размер награды составлял 500 тысяч рублей каждая. При этом разрешено работать в авторском коллективе, но над одним исследованием могут трудиться не более пяти специалистов.

В День России, 12 июня, президент России Владимир Путин вручил государственные премии за 2018 год. Лауреатами стали 29 соискателей.