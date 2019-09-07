  • Премии молодым ученым в России вырастут до миллиона рублей

    07 сентября 2019, 11:58

    Алена Макаренко

    Погружаться в науку теперь все популярнее и престижнее. Размер премий для молодых ученых в области науки и техники резко вырос с 500 тысяч до миллиона рублей. Распоряжение правительства опубликовано на сайте кабинета министров.
    Премии молодым ученым в России вырастут до миллиона рублей

    Документ вступает в силу с 1 января 2020 года.

    «Постановление от 31 августа 2019 года № 1121. С 2020 года размер денежной части премий Правительства России в области науки и техники для молодых ученых увеличен с 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей», — говорится в сообщении.

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    Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

    С 1 января 2005 года правительство РФ учредило семь ежегодных премий в области науки и техники для молодых ученых. Размер награды составлял 500 тысяч рублей каждая. При этом разрешено работать в авторском коллективе, но над одним исследованием могут трудиться не более пяти специалистов.

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