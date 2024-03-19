Наука 19 марта 2024, 17:01 Представитель РАН Логачев заявил, что исключение ученых из ЦЕРН не будет критичным для науки в России

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Директор Института ядерной физики СО РАН Павел Логачев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал мнение, что исключение российских ученых из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) не станет критичным для науки в стране.

По его словам, сейчас в России реализуется множество проектов в области ядерной физики. Он привел в пример Новосибирск, где работают два адронных коллайдера.

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«Точно совершенно, что теряет мировая наука. Что касается и ЦЕРН, и нас — ничего критичного нет. Мы передадим свои дела в течение этого года, они продолжат без нас: без наших идей, наших талантливых ученых», — сказал Логачев.

Ранее СМИ писали, что ЦЕРН прекратит сотрудничество почти с 500 специалистами из России к концу 2024 года.