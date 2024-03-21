Наука 21 марта 2024, 18:32 Правительство Мурманской области сообщило об открытии нового научно-исследовательского центра

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Новый научно-исследовательский центр появился в Апатитах. Об этом сообщило АБН24 со ссылкой на данные правительства Мурманской области.

Сотрудники учреждения будут заниматься изучением переработки труднообогатимых апатит-нефелиновых руд.

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«Сегодня особенно важно, <…> чтобы достижения исследователей были направлены на развитие Мурманской области и благо экономики всей нашей страны», — заявила заместитель губернатора Елена Дягилева.

В обязанности ученых войдут составление карт запасов руды, минералогические исследования и разработка технологии использования безопасных реагентов.