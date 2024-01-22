Наука 22 января 2024, 11:10 Pravda-nn.ru: нижегородские студенты создали комплекс по круглогодичному выращиванию овощей и ягод

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Группа нижегородских студентов разработала автоматизированный комплекс по выращиванию овощей и ягод. Реализация проекта позволит собирать урожай круглый год, сообщил сайт Pravda-nn.ru.

Технология функционирует под управлением нейросети. Она создает для растений все необходимые условия, например идеальное освещение и поддержание нужной температуры.

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Почва при посадке культур не используется. Это позволяет избежать распространения вредителей и бактерий.