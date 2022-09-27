Можно ли подхватить пожирающую мозг амебу Naegleria fowleri в водоемах России | 360°

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Viber Микробы тоже любят путешествовать. Глобальное потепление спровоцировало миграцию пожирающей мозг амебы Глобальное потепление спровоцировало миграцию пожирающей мозг амебы Naegleria fowleri Pxhere.com

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Микробиологи из Аризонского университета связали глобальное потепление с ускорением распространения амеб Naegleria fowleri. Эти одноклеточные организмы поедают мозг. Микробиолог Евгений Плисов в беседе с «360» рассказал, где они обитают и к каким последствиям может привести встреча с этой амебой.

Климатический кризис и микроорганизмы

Работу ученых из Аризонского университета опубликовали на официальном сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний США. Из материала следует, что климатический кризис вынуждает эти амебы перемещаются из южных штатов на запад страны, несмотря на то, что обычно они там не обитают.

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Обитают эти организмы в теплой пресной воде. В организм человека они могут проникнуть через нос. После этого амеба начинает поедать ткани мозга, что приводит к амебному менингоэнцефалиту.

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Чаще всего заболеванию подвержены мальчики до 18 лет, указали ученые. Это можно обусловить тем, что они чаще купаются в водоемах.

Многие микроорганизмы зависят от температуры

Действительно глобальное потепление есть, и оно может привести к миграции не только крупных видов, но и микроорганизмов, отметил в беседе с «360» микробиолог Евгений Плисов.

Многие микроорганизмы очень сильно зависят от температуры, в которой они обитают, добавил он. Если повышается температура окружающей среды, то амеба может перемещаться в северный регион.

Поэтому вполне вероятно, что рано или поздно какой-нибудь микроб, который раньше обитал в более южном регионе, переберется в более северный. Это происходит повсеместно, добавил он. Правда, обычно говорят о каких-нибудь более распространенных паразитарных заболеваниях, по типу малярии.

Малярийный плазмодий тоже перебирается, поэтому ожидать вспышек малярии на территории России тоже вполне вероятно.

Серьезные последствия

Заразиться этой амебой довольно сложно, считает микробиолог. Для этого нужно "хорошо искупаться в грязном, пресном, теплом водоеме", также нужно чтобы Naegleria fowleri попала в нос.

«Опасаться того, что будут серьезные последствия после заражения, можно. Опасаться того, что можно заразиться, в принципе, можно. Считать, что это обязательно случится с вами, наверное, преждевременно», — отметил микробиолог.

Но это лишний раз предупреждает, что нужно следить за микробиологическим состоянием окружающей среды и районов, в которых купается человек, предупредил он.

Pxhere.com

«Если там написано „не купаться“ — это обычно не просто так знак поставили. Возможно, в этот водоем что-нибудь вливают, и там может быть не только амебный менингит, там та же самая кишечная палочка может вызвать серьезное заражение», — заметил собеседник «360».

Если человек заразился Naegleria fowleri, то это прямая дорога в больницу. Это менингит, к тому же тот, который не лечится антибиотиками, поскольку амеба —это не бактерия, а антибиотики действуют против бактерий.

Амеба — это одноклеточное, клетки которого похожи на человеческие и имеют ядро. Амебный менингит — это серьезное и опасное заболевание, подчеркнул Плисов.

«Нужно не купаться в грязных водоемах, следить за предупреждением, потому что качество нормальных водоемов обычно контролируется санэпидемслужбой», — предупредил микробиолог.

В Европе уже были случаи заболевания амебного менингоэнцефалита, в России их пока не было, но, вполне возможно, что будут, отметил он. Потому что, если капля из грязного водоема попадет в наш водоем, то эта амеба может как-то развиться.

«И, скорее всего, рано или поздно, если будет дальше теплеть климат, это произойдет. Все-таки микробы тоже любят путешествовать», — заключил Плисов.

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