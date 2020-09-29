Ученые рассказали о роли секса в жизни пожилых женщин

Более четверти пожилых женщин уверены, что секс занимает важную роль в их жизни. Ученые развеяли миф, что с годами значимость половой активности для женщин снижается. Оказалось, что в сексе заинтересованы гораздо больше пожилых дам, чем мы привыкли думать.

Об этом рассказали специалисты из Питтсбургского университета в своем исследовании, опубликованном в журнале Menopause. Оно охватило более 3200 женщин после менопаузы. Только каждая четвертая ответила, что сексуальная близость для них не важна. Для половины респондентов секс начал занимать менее важную роль в их жизни.

Для четверти женщин секс является важной частью жизни. Причем такой ответ более характерен для темнокожих женщин, тогда как японки и китаянки чаще всех указывали, что уже не испытывают к сексу былого интереса. Также меньший интерес к нему имеют опрошенные с симптомами депрессии.

Женщины, для которых секс был важен, чаще сообщали и об удовлетворенности им, причем чаще это были женщины с высшим образованием.