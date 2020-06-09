Вернуться из комы после COVID-19 нормальным человеком. Повезет или нет?

Тяжелых пациентов с COVID-19 подключают к ИВЛ. Для этого зачастую их вводят в медикаментозную кому, чтобы облегчить им подключение к аппарату. После этого некоторым требуются дни и недели для того, чтобы прийти в сознание. Чем это чревато — в материале «360».

Некоторые приходят в сознание через несколько недель

Как сообщает The Washington Post, многие пациенты потом сталкиваются с длительной умственной и физической реабилитацией. Некоторые никогда не смогут вернуться к своей нормальной жизни.

«Часть пациентов после снятия седации (подачи препаратов — прим. ред.) и извлечения дыхательной трубки сразу же подают нам большие пальцы или говорят несколько слов. Другие же приходят в себя только через несколько недель», — рассказал невролог из Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке Николас Шифф.

По словам Шиффа, частота случаев длительного восстановления пока неизвестна. Но он добавил, что все его коллеги сталкивались с такими пациентами.

«Я лично наблюдал случай, когда люди находились без сознания в течение двух-трех недель. Это очень серьезно», — подчеркнул он.

К чему это приведет

По данным исследования, опубликованном в журнале Neurocritical Care, степень их неврологического воздействия может варьироваться от «умственного тумана», усталости или слабой памяти до серьезных нарушений, требующих длительной реабилитации.

Масштабы пандемии COVID-19 приведут к значительным неврологическим заболеваниям. Само количество людей, страдающих критическими заболеваниями, вероятно, приведет к увеличению долгосрочных умственных нарушений Исследование.

В другом документе из Ухани сказано, что 13 из 88 пациентов, госпитализированных с тяжелым острым респираторным синдромом, находились в «нарушенном сознании» после снятия с ИВЛ.

В чем причина точно неизвестно

Некоторые из неврологических осложнений могут быть связаны с инсультами, вызванными вирусом SARS-CoV-2, стимулирующим свертываемость крови. Но, по словам Шиффа, у многих пациентов нет признаков инсульта. Он также отметил, что воспаление головного мозга наблюдалось у некоторых коронавирусных пациентов.

Еще одна причина когнитивного повреждения может быть крыться, если вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, проникает через гематоэнцефалический барьер и непосредственно атакует нервную ткань. Единственное такой случай был описан 21 апреля в журнале медицинской вирусологии.

«Наличие вируса в срезах лобной доли дает альтернативное объяснение поведенческим изменениям, наблюдаемым во время курса лечения пациента», — сказано в документе.

Вирус или препараты?

Профессор медицинской инженерии и неврологии в Массачусетском институте Эмери Браун сравнил умственные нарушения от коронавируса с теми, которые наблюдались после серьезной операции, когда пациенты подвергаются глубокому седативному воздействию.

По его словам, снижение дозировки седативных препаратов во время введения пациентов в медикоментозную кому, может ускорить темпы их выздоровления.

Однако Шифф убежден, что медленное когнитивное выздоровление у некоторых пациентов с коронавирусом отражает нечто большее, чем их время пребывания в коме.

«Это что-то новое. Мы, конечно, знаем, что люди, находящиеся на длительной седации, могут долго просыпаться. Но через 12 дней после окончания подачи препаратов? Это не типично», — рассказал он.

В 2013 было в медицинском журнале Новой Англии было опубликовано исследование. В нем указывается, что порядка 34% взрослых с дыхательной недостаточностью, спустя год имели симптомы характерные для пациентов с умеренной черепно-мозговой травмой. 24% функционировали, как если бы у них была легкая болезнь Альцгеймера.

По словам директора реабилитационной нейропсихологии в реабилитационной больнице Сполдинг в Бостоне Джозеф Джачино, серьезно пострадавшим варианты лечения могут оказаться трагически призрачными.

«Только один из пяти человек когда-либо попадает в стационарную программу реабилитации после черепно-мозговой травмы. Даже если вам посчастливится выйти, как только вы сможете ходить, кормить себя и ходить в ванную самостоятельно, то в умственном плане вы все еще будете находиться в состоянии полного замешательства», — рассказал он.

Все зависит от первопричин комы

По словам главного невролога Пироговского Центра, доктора медицинских наук Олега Виноградова, кома — это отсутствие ясного сознания. Все зависит от того насколько глубокое поражение вещества головного мозга.

«Она может быть вызвана настолько глубокими поражениями вещества головного мозга, что фактически кора головного можно погибла, а сердце и легкие работают. Это вегетативное состояние», — пояснил он.

Невролог отметил, что часто в реанимации вводят в состояние искусственной комы для того, чтобы синхронизировать с аппаратом ИВЛ.

«Медикаментозной комой врачи стараются уберечь пациента. Чтобы пациент не сопротивлялся аппарату ИВЛ, чтобы мог дышать и легче перенес неприятное состояние. И когда отключают поступление препаратов — человек выходит в ясное сознание», — объяснил он.

Он отметил, что выход из комы зависит от причин и сложности ситуации.

«Причины угнетения сознания бывают самые разные. Может быть инсульт, черепно-мозговая травма, интоксикация, гипоксия. Все зависит от того какая это причина и насколько необратимы изменения», — заключил он.