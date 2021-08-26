Археологи нашли следы древнего славянского поселения в Смоленской области

Исследователи из Института археологии РАН в ходе раскопок нашли в Смоленской области древнее славянское поселение с предметами быта. Люди жили там в III–IV веках, сообщил сайт Planet Today.

Раскопки проводились на 360 квадратных метрах. Ученые нашли остатки построек с печью из камней и металлические орудия. Кроме того, на территории древнего селища обнаружили фрагменты керамических горшков, украшенные узорами, написало РИА ФАН.