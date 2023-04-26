Наука 26 апреля 2023, 01:59 Посадку японского модуля Hakuto-R на Луну признали неудачной Khaleej Times: связь с несущим арабский луноход модулем потеряли недалеко от Луны Pxhere

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Связь с японским модулем Hakuto-R, внутри которого находится первый арабский луноход «Рашид», пришлось прервать во время преодоления им последних 10 метров до поверхности Луны. Об этом написала эмиратская газета Khaleej Times.

По данным издания, связь прервалась, когда посадочный модуль опустился до последних 10 метров. Уточнятся, что посадка совершалась со скоростью около 16 миль в час (25 километров в час).

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Ранее центр управления создавшей модуль частной компании ispace не подтвердил информацию о том, удалось ли посадить на Луне модуль Hakuto-R. Инженерам понадобилось время, чтобы выяснить его статус.

SpaceX ранее назвала причину преднамеренного крушения космического корабля Starship. Несколько двигателей вышли из строя во время испытательного полета. Такой вариант развития событий ученые предусмотрели заранее, поэтому специалисты решили освободить стартовую площадку в Бока-Чико штата Техас. Также закрыли прилегающую территории. В итоге сотрудники SpaceX остановили испытания после того, как заметили неполадки.