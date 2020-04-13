Пора «выйти из скорлупы». Ученый оценил сроки колонизации Марса

Первые попытки колонизировать Марс человечество предпримет уже в ближайшее время. Но жить на Красной планете люди смогут еще очень нескоро. С современными технологиями о таком думать рано.

Заведующий лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Максим Литвак рассказал РИА «Новости» о перспективах колонизации Марса.

«Наверное, первые попытки колонизации Марса люди сделают относительно скоро. А вот подогнать Марс под себя — это очень далекое будущее», — сказал он.

Ученый пояснил, что сейчас технические возможности в принципе не позволяют подобного. Пока что можно только мечтать о жизни на этой планете.

По мнению Литвака, человечеству все же пора «выйти из скорлупы». Так станет понятно, способны ли люди адаптироваться к новым условиям.

«Важно понять, как долго мы можем жить и развиваться за пределами нашей „колыбели“, <…> насколько мы можем быть мобильными», — пояснил ученый.

Луна, по его словам, подойдет для «тренировок» по жизни на других планетах. Постоянно действующая база на поверхности спутника Земли стала бы «венцом российской лунной программы».

«На промежуточных этапах мы должны очень хорошо поработать с автоматическими станциями и роботами, чтобы создать все условия для этого», — подчеркнул Литвак.

Он добавил, что сейчас ученые обсуждают технологии, которые позволили бы получать кислород и водород или строительный материал из лунного грунта. Тестировать их хотят на поверхности Луны и на борту автоматических посадочных миссий.

Специалисты обратили внимание на полярные районы спутника — там потенциально большие запасы воды и ресурсов. Ископаемыми Луны заинтересовались и США.