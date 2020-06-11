Три региона России проверят на иммунитет к COVID-19

В июне 2020 года в трех регионах РФ проведут исследование популяционного иммунитета к коронавирусу. Для этого выбрали Хабаровский край, Тюмень и Санкт-Петербург.

В научной работе учтут рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Ее проведут при участии медицинских организаций регионов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, для чего нужны данные о состоянии популяционного иммунитета. На их основании можно будет спрогнозировать развитие эпидемической ситуации. Причем как в отдельном регионе, так и по стране в целом.

Специалисты также рассчитывают выявить особенности эпидемического процесса и составить план мероприятий по профилактике коронавируса — как специфической, так и неспецифической.

В исследование хотят включить детей в возрасте от одного года до 17 лет. В нем также примут участие шесть возрастных групп.

В России, по последним данным, 493 657 подтвержденных случаев COVID-19. С начала эпидемии поправились 252 783 человека. Скончались 6358 пациентов, у которых выявили коронавирусную инфекцию.