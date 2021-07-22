«Помпеи Юрского периода» нашли в Британии

Большое количество окаменелостей Юрского периода нашли в Британии. Про данным ученых, они погибли в результате катастрофы, поэтому находку прозвали «Помпеями». Об этом сообщил «Мир 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Предполагаемый возраст окаменелостей составляет 167 миллионов лет. Их нашли на месте, где в те времена располагалось небольшое море — глубиной до 40 метров.

Ученые среди найденных существ распознали морских звезд, лилий, ежей и морских огурцов. Всего было обнаружено несколько десятков тысяч окаменелостей. Ученые отметили, что это самая крупная находка во всем государстве.

Окаменелости хорошо сохранились. По напряженным позам существ видно, что они пытались защититься от какой-то опасности. Исследователи предполагают, что на этом месте произошло крупное землетрясение с сильным оползнем.

Находка является отличным материалом для исследований в дальнейшем.

Ранее сотрудники Вятского палеонтологического музея обнаружили кости морского ящера в селе Синегорье (Нагорский район). Находку обнаружили на месте регионального геологического памятника «Синегорское обнажение горючих сланцев».