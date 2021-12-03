Полуостров растаял на архипелаге Земля Франца-Иосифа

На острове Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа исчез полуостров. Ученые выяснили, что он практически полностью растаял. Об этом сообщила пресс-служба национального парка «Русская Арктика».

«Полуостров, заканчивающийся мысом Месяцева, почти полностью растаял. Посередине мыса образовался пролив шириной три километра», — уточнили там.

Наблюдения за территорией показали, что мыс полностью был ледником. Часть, которая осталась от острова, является куском ледника, стоящего на мели. Ученые подчеркнули, что это открытие нуждается во внимании со стороны гидрографического управления для внесения изменений. В национальном парке отметили, что последний раз карту этого места составляли в середине прошлого века — сейчас она устарела.

Остров открыл Фритьоф Нансен в 1894 году. Он предположил, что на самом деле это не один остров, а два, поэтому решил дать им разные названия. Большой получил имя Ева в честь жены, маленький — Лив, в честь дочери. Позже выяснилось, что остров все-таки один, и оба названия соединились в одно. С годами стало ясно, что площадь Ева-Лив постепенно уменьшается.

«Первые сообщения о том, что полуостров с мысом Месяцева отделился от острова Ева-Лив, появились в 2017 году. В этом году удалось подтвердить эту информацию. Достоверным доказательством является фото- и видеосъемка с квадрокоптера», — процитировали в пресс-службе заявление начальника отдела сохранения историко-культурного наследия нацпарка Евгения Ермолова.