Авторы первого в мире фото черной дыры получили за него $3 млн

Фонд объявил о присуждении награды в четверг, 5 сентября. Два других победителя премии — сделали открытие клеточных сигнальных механизмов, которые создают ощущение боли, и открытие новой эндокринной системы, через которую жировая ткань связывается с мозгом, чтобы регулировать потребление пищи.

Премии «Прорыв» уже восемь лет. Ее получают ученые в трех основных направлениях — в области фундаментальной физики, науках о жизни и математики. Каждый победитель получает по три миллиона долларов, будь то один исследователь или команда из сотен человек. Например, команда EHT состоит из 347 человек, которые работают в 20 разных странах.

Деньги будут разделены между ними поровну. Это более 8,6 тысячи долларов на каждого участника. Ученые работали более десяти лет, чтобы запечатлеть изображение черной дыры, объединив в себе мощь восьми различных радиотелескопов по всему миру. Затем команда использовала алгоритмы визуализации, чтобы заполнить пробелы и соединить фотографию.

Церемония награждения победителей пройдет 3 ноября.