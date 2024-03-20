Наука 20 марта 2024, 16:12 Полную 3D-модель подземного пространства Петербурга презентуют Смольному до конца 2024 года

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Полную 3D-модель подземного пространства Северной столицы планируют показать Смольному до конца 2024 года. Об этом рассказал руководитель проекта отдела полезных ископаемых западных районов Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского Николай Филиппов в беседе с газетой «Петербургский дневник».

По его словам, в основу объемного изображения легла информация о расположении скважин в городе. Сегодня таких насчитывается около 10 тысяч.

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Эксперт добавил, что благодаря 3D-модели строительные компании смогут оценить риски, встречающиеся на пути освоения подземного пространства.