Полностью российский экипаж «Союза» впервые отправят на МКС

Впервые за историю Международной космической станции на нее отправят корабль «Союз» с членами только российского экипажа. Астронавты отправятся в космос осенью 2020 года, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

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«У нас в следующем году будет один пуск, где два космонавта, а потом будет три. Мы планируем со следующего года переходить на трех наших», — цитирует Крикалева «Интерфакс».

По его словам, старты ракет должны пройти весной и осенью 2020 года.

Космический кораблю «Союз» предусматривает размещение трех членов экипажа. Если планируемый пуск состоится, то отправка только российских космонавтов станет первой в истории МКС. Раньше исключительно российский экипаж отправлялся в космос в 2000 году, но тогда полет совершался на станцию «Мир».

Ранее в NASA заявили, что из-за постоянных переносов первых пусков новых космических аппаратов США, американская сторона планирует закупить допместа на «Союзах». Как отметил Крикалев, планы NASA могут поставить под угрозу желание Роскосмоса отправить на МКС троих россиян.