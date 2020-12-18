Полярную станцию «Северный полюс» спустили на воду в Петербурге

На церемонии присутствовал губернатор города Александр Беглов. Он заявил, что это судно является уникальным и создано для работ в Северном Ледовитом океане. Несмотря на сильный снегопад станцию освятили.

Свидетелями спуска платформы на воду стали журналисты, сотрудники предприятия и приглашенные гости. Специальное крепление распилили и судно погрузилась в воды верфи.