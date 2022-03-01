Медики из Йездского исследовательского центра назвали напиток, полезный диабетикам

Ученые из Йездского диабетического исследовательского центра (Yazd Diabetic Research Centre) выяснили, что зеленый чай снижает резистентность к инсулину и уровень сахара в крови. Об исследовании написало издание «Профиль» со ссылкой на Иранский журнал медицинских наук.

В исследовании приняли участие 100 человек. Добровольцев разделили на две группы, на протяжении месяца люди из одной группы пили по 150 миллилитров каркаде трижды в день, подопытные же из другой группы пили такое же количество зеленого чая.

У испытуемых регулярно замеряли уровень сахара в крови натощак, профили липидов, модель оценки гомеостаза инсулинорезистентности, чувствительность к инсулину и другие показатели. В результате ученые выяснили, что зеленый чай эффективнее воздействует на организм, написал сайт «Русская планета».