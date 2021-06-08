Появилось видео с ожившими доисторическими червями

В Сети появилось видео с живым червем-коловраткой, который пробыл в вечной мерзлоте 24 тысячи лет. Ранее этих самых мелких животных, найденных в Якутии, вернули к жизни ученые из России, США, Германии и Чехии.

На кадрах видно, что червь весьма подвижен и ничто не напоминает о многотысячном заточении в якутских льдах.

Как сообщил накануне журнал Current Biology, исследователи нашли этих червей у берегов реки Алазеи на глубине 3,5 метра. Их геном изучили, а потом размножили для проверки, смогут ли они пережить повторную заморозку.

Научный сотрудник Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН Станислав Малявин заявил, что он и его коллеги исполнили давнюю мечту писателей-фантастов и доказали, что многоклеточное существо можно заморозить и хранить на протяжении многих тысяч лет, а потом вернуть его к жизни.