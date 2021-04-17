Появилось видео приземления корабля с космонавтами в Казахстане

Опубликовано видео, на которое попал момент спуска с околоземной орбиты и посадки пилотируемого космического корабля «Союз МС-17» в степи Казахстана. Прямую трансляцию вел Роскосмос.

Корабль приземлился в 147 километрах к юго-востоку от города Жезказгана в Казахстане.

«На борту порядок. По докладу спасательных служб, СА вертикально. Самочувствие экипажа хорошее. Добро пожаловать на Землю!» — написал в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам Рогозина, члены экипажа МКС чувствуют себя хорошо.

Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс вернулись домой после полугодовой вахты на Международной космической станции. За это время они провели более 50 научных исследований, писала «Газета.ru». После их отбытия на МКС остались семь человек, среди них двое россиян.

Экипаж 64-й экспедиции МКС вышел на орбиту 184 дня назад. За это время Рыжиков и Кудь-Сверчков один раз вышли в космос из люка станции, который не открывался больше 11 лет. Также космонавты загерметизировали две трещины в переходной камере модуля «Звезда», но незначительная утечка воздуха продолжилась.

Отстыковка корабля от модуля МКС «Поиск» произошла в 04:34 по Москве, после этого «Союз МС-17» перешел в автономный полет. Около 07:01 он включил двигатели на торможение и сошел с орбиты. В 07:55 корабль коснулся поверхности Земли.