Появилось первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал на своем сайте первое изображение модели сверхтяжелого военно-транспортного самолета «Слон». Он придет на замену Ан-124 «Руслан».

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Длина модели — 1,63 метра, размах крыла — 1,75 метра, ее вес — 120 килограммов, высота — чуть менее 0,5 метра. В институте сообщили, что самой трудоемкой частью работы было создание крыла. Оно отличается сложной пространственной формой, так как должно обеспечивать высокие аэродинамические характеристики.

«Конструкция изделия представляет собой гладкое крыло со съемными законцовками, фюзеляж, переставное палубное горизонтальное оперение с отклоняемыми двухсекционными рулями высоты, вертикальное оперение с отклоняемым двухсекционным рулем направления, проточные мотогондолы с пилонами и обтекатель шасси», — сообщила пресс-служба ФГУП «ЦАГИ».

Разработчики также сообщили, что модель является трансформируемой, предусмотрены разные трансфигурации. На распространенной фотографии изображен «Слон» в конфигурации без оперения. Модель имеет широкие возможности для модификации элементов аэродинамической компоновки.

Например, можно изменить форму носовой и хвостовой части фюзеляжа, законцовок крыла и обтекателей шасси.