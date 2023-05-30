Наука 30 мая 2023, 17:21 Появились новые фото Земли со спутников Роскосмос показал Землю со спутников «Электро-Л» Роскосмос

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Свежие фото Земли, сделанные со спутников, появились в Telegram-канале Роскосмоса. Планету запечатлели со спутников «Электро-Л» № 3 и «Электро-Л» № 2.

Одна из фотографий была сделана всего несколько часов назад.

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Серия российских спутников «Электро-Л» создается для обеспечения многоспектральной съемки всей наблюдаемой поверхности Земли. Предполагается также, что работа спутников внесет вклад во всемирную сеть метеорологического наблюдения. Серия разрабатывается в стране по поручению Роскосмоса и Росгидромета с 2001 года. Первый спутник запустили еще в конце 1990-х, «Электро-Л» № 2 — в 2015 году, «Электро-Л» № 3 — в 2019-м. В феврале 2023 года «Электро-Л» № 4 также успешно вывели на целевую орбиту.

Роскосмос регулярно публикует снимки, сделанные из космоса. Например, ранее корпорация демонстрировала фото мест утечек газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», ремонта Крымского моста.