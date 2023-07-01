Наука 01 июля 2023, 23:20 Появилась фотография Млечного Пути, сделанная при помощи нейтрино Астрономы из обсерватории IceCube сфотографировали галактику Млечный Путь IceCube Collaboration / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Международная группа астрономов из обсерватории IceCube в Антарктике смогла при помощи детектора частиц нейтрино сфотографировать галактику Млечный Путь. Об этом сообщила пресс-служба Висконсинского астрофизического центра IceCube (WIPAC).

«IceCube ищет признаки высокоэнергетических нейтрино, исходящих из нашей галактики и за ее пределами, в самых дальних уголках Вселенной», — говорится в материале.

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Нейтрино практически не взаимодействует с веществом при прохождении сквозь толщу земной материи. Элементарная частица движется на околосветовых скоростях и для ее «поимки» используют различные детекторы.

Млечный Путь снимали при помощи детектора, оснащенного более чем пятью тысячами световых датчиков. Детектор нейтрино IceCube фиксирует частицы, достигающие Земли из нашей галактики и из-за ее пределов.

Изучение снимка Млечного Пути поможет ученым обнаружить нейтрино, считают исследователи.