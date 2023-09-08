Наука 08 сентября 2023, 09:44 «Похоже на начало фильма ужасов». Таинственное яйцо неизвестного существа нашли у берегов Аляски Guardian: ученые нашли шар на дне океана у побережья Аляски

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Необычный золотой шар, вероятно, являющийся яйцом неизвестного существа, нашли ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Об этом сообщила газета Guardian.

«Гладкий объект с интригующей дырой в центре был найден на глубине около двух миль (3,2 километра. — прим. ред.) исследовательской подводной лодкой с дистанционным управлением», — сообщило издание.

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Странный шар специалисты зафиксировали на дне океана у тихоокеанского побережья Аляски. На похожей на кожу поверхности объекта они нашли небольшое отверстие. Ученые пошутили, что их экспедиция стала похожа на «начало фильма ужасов».

«Я просто надеюсь, что когда мы туда ткнем, что-нибудь не решит выйти наружу <…> Это похоже на начало фильма ужасов», — заявил один из ученых.

Ранее профессор Сергей Семенов рассказал о возможном подъеме уровня мирового океана. По словам ученого, это приведет к затоплению части стран, в том числе Нидерландов, Бангладеша и Джибути.