Погребенный под землю корабль викингов обнаружили в Норвегии

Автор исследования заявил, что ученые надеялись увидеть нечто необычное. Находящийся под землей корабль представляет из себя уникальную находку. В целом удалось отыскать 13 курганов, их общий диаметр достигает 30 метров. В процессе изучения архитектурного строения эксперты пришли к выводу, что оно включает в себя фермерский дом, здание культа и зал для торжеств.

В настоящий момент специалисты пытаются поднять найденный корабль. По предположениям ученых, в V веке на этом месте находилось поселение. Впоследствии оно стало кладбищем для элиты.

Ранее старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ СО РАН) Антон Выборнов сообщил, что во время раскопок в Хакасии археологи обнаружили останки древних женщин-войнов. Он уточнил, что раскопки проходили на кургане Казановка-6.