Наука 14 апреля 2023, 13:23 Погребальный комплекс эпохи Тринадцатой династии нашли в египетском некрополе

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Египетские археологи при раскопках наткнулись на части погребального комплекса, который, вероятно, относится к временам Тринадцатой династии — около 1700-1550 годов до н. э. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Arkeonews.

Находкой ученых стали порядка 30 шахт и молельня, где проходили жертвоприношения. Там лежали ритуальные статуэтки и амулеты. Кроме того, археологи даже смогли установить несколько личностей похороненных в некрополе. В частности, там погребен министр Анкху, служивший при фараоне Собекхотепе II. Его тело находилось в саркофаге из розового гранит, который весит почти 10 тонн.

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Также при раскопках нашли плетеные корзины, различные сосуды, обрывки папируса, бусины и печати.

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