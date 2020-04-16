Подольская компания приступила к клиническим исследованиям препарата от коронавируса

Подольская биофармацевтическая компания «Петровакс» разработала противокоронавирусный препарат «Полиоксидоний». Минздрав РФ одобрил проведение международного клинического исследования лекарства.

Об этом организация сообщила на своем сайте. Сейчас «Петровакс» реализует масштабную программу исследований «Полиоксидония» при COVID-19. Клинические исследования препарата проводятся в соответствии с Протоколом ВОЗ.

В России в нем примут участие клинические центры в Москве, Нижнем Новгороде, Оренбурге и Ярославле. В ходе испытаний оценят эффективность и безопасность лекарственного средства у взрослых пациентов (мужчин и женщин) в возрасте от 18 до 85 лет, зараженных коронавирусной инфекцией.

Компания отмечает, что параллельно заявка на исследования рассматривается в Минздраве Франции. А также готовится подача документов в Словакию. Помимо этого «Петровакс» ведет переговоры о проведении исследований в других странах.

Ранее Владимир Путин заявил, что исследования лекарств, использующихся для профилактики коронавируса, нужно упростить и ускорить. Поручение российский глава уже направил правительству.