Наука 25 ноября 2022, 14:50 Подготовку к выходу в космос на МКС прекратили из-за сбоя в системе насосов Роскосмос: космонавты Прокопьев и Петелин не выйдут в космос из-за неполадок со скафандром РИА «Новости»

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Подготовку к выходу в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина прекратили из-за нештатной работы насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«При подготовке скафандров к выходу обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров», — отметили в корпорации.

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В Роскосмосе уточнили, что причины сбоя анализируют специалисты. По итогам назначат новую дату выхода в открытый космос Прокопьева и Петелина.

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Ранее Роскосмос рассказал о возможной судьбе МКС, которая может превратиться в «космический музей».

В конце октября грузовой космический корабль «Прогресс МС-21» пристыковался к МКС. Он доставил топливо, питьевую воду, азот и оборудование. За несколько дней до этого от станции отстыковался «Прогресс МС-19».