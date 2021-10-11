Подготовка к марсианским экспедициям началась в Израиле

Симуляцию пребывания на Марсе организовали в израильской пустыне Негев. Об этом сообщило агентство Reuters.

Внутреннее пространство кратера Рамон очень похоже на поверхность Марса. Оно состоится из камней, скал со следами эрозии и пыли. Ландшафт же отдает красным цветом.

Симуляция, созданная под руководством Европейского космического агентства, будет действовать на протяжении трех недель. В ней примут участие шесть космонавтов из Австрии, Германии, Нидерландов, Израиля, Португалии и Испании, передала «Газета.ru».

«Эта база, прямо сейчас — самый сложный и современный аналог марсианского исследовательского комплекса», — рассказал один из создателей проекта.