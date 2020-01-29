Побороть рак можно будет за полторы тысячи рублей

Робот работает следующим образом: расщепляет связь в РНК, находит и кодирует «плохие» белки, после чего клетки отмирают из-за отсутствия возможности бесконечно делиться. Ориентировочная цена такой машины — полторы тысячи рублей, рассказал «Царьград».

Сейчас начнут проводит эксперименты на животных.

По словам специалистов, чтобы победить болезнь, можно попытаться остановить процесс «выработки белков».