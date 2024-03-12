Наука 12 марта 2024, 13:54 PLOS One: ВПЧ и метаболический синдром у женщин повышают риск преждевременной смерти

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Ученые выяснили, сочетание каких факторов повышает риск преждевременной смерти у женщин. Результаты исследования опубликовал PLOS One.

Специалисты проанализировали данные о здоровье более трех тысяч участниц. Выяснилось, что пациентки, у которых диагностированы вирус папилломы человека и метаболический синдром, имеют более высокую вероятность летального исхода — в 2,6 раза.

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Кроме того, патологическое состояние, связанное с лишним весом, способно увеличивать риск заражения ВПЧ, добавил 7Дней.