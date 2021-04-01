Плесень назвали убийцей SARS-CoV-2

В плесени нашли вещества, которые могут остановить размножение и функционирование коронавируса. Специалисты надеются разработать препарат на их основе с сильным противовирусным действием и меньшей токсичностью, чем у существующих лекарств.

Выводы о потенциальной пользе плесневых грибов рода Aspergillus сделала группа ученых из Южно-Уральского государственного университета вместе с зарубежными коллегами, сообщила газета «Известия».

«Мы исследовали плесневые грибы Aspergillus, которые являются натуральным продуктом. Это те же грибы, которые вызывают поражение легких. Однако никаких шансов на микоз при употреблении лекарства нет», — уточнил начальник Научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств ЮУрГУ Владимир Потемкин.

Он добавил, что речь идет о низкомолекулярных соединениях, выделенных из плесени и не способных размножаться. Созданный на их основе препарат, рассчитывают ученые, будет обладать сильным противовирусным действием. При этом его токсичность, по сравнению с уже существующими лекарствами, окажется меньше.

Команда исследователей займется проверкой своих прогнозов. У нее есть два года для того, чтобы предоставить конечный результат работы. Условие специалистам поставили в рамках гранта стран — участниц БРИКС. Ученым его выделили для создания эффективного лекарства от COVID-19.

Ежегодно на финансирование проекта готовы выделять пять миллионов рублей. Сумма поможет не только провести необходимые испытания, но и применить полученные данные на практике.