Пластиковые чашки и ткани из бактерий. Микробиология поможет предприятиям сделать продукцию дешевле

По данным Росстата, промышленность в РФ развивается не слишком высокими темпами. Объем роста — всего лишь 2,5 процента за прошлый год. На помощь нашим производителям спешит микробиология, которая позволит предприятиям делать свою продукцию быстрее, качественнее, а главное дешевле.

В институте биохимии и физиологии микроорганизмов Пущинского научного центра выращивают и хранят бактерии, с помощью которых можно сделать все, что угодно. Казалось бы, пластиковые чашечки и колбочки, используемые в медицине, самые обычные. Да не совсем. Они сделаны они не из химической пластмассы, а из органического материала. То есть дешевле стоит, проще делается, так еще и окружающую среду не засоряет. Так же микробы могут принимать участие в производстве тканей и других жизненно важных материалов. Говорят, что со временем из бактерий можно будет делать даже метал. Ведь всего в мире миллиарды микробов, изучено из них всего лишь 14 тысяч.

И главное, конечно, где микробиология со временем будет полноценно царствовать — это медицина. Уже сейчас производство многих жизненно важных лекарств приобретает совершенно другую форму.

Может быть, кто-то из старшего поколения помнит лекарство под названием Лизомидаза, которое прекрасно помогало при ожогах, укусах, порезах и других ранах, которые доставляли сильный дискомфорт. Так вот его перестали выпускать в 1995 году, потому как в тревожные 90-е производитель разорился. Поэтому сейчас в аптеке его нельзя купить. Но сейчас институт биохимии и физиологии хочет возродить производство этого препарата.

Эффективное лекарство, которое чуть не на глазах затягивает рану. И стоить будет копейки. Правда, на то чтобы запустить линию производства, нужны миллионы. Сейчас институт ищет инвесторов. А вот для производства очень полезных концентратов для сельского хозяйства заказчиков уже нашел. В этих огромных чанах ферментируются бактерии, которые потом помогут защитить овощи, фрукты и зерновые от паразитов и утилизировать отходы жизнедеятельности животных. Особенно остро эта проблема стоит на свинофермах. Но после попадания туда умных микробов, и она будет решена.

В общем, как говорится, микробы нам в помощь. Ученые говорят, что человечество даже представить себе не может, как они изменят нашу жизнь через каких-нибудь 10 лет. А пока они миленькие — спят в хранилище и ждут своего часа.