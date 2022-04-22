Planet Today: ученые выявили 17 тысяч полов у древесных грибов

Ученые Вагенингенского университета в Нидерландах заявили, что у древесных грибов Trichaptum 17 тысяч полов. Об этом сообщило издание Planet Today.

По данным сайта «Экономика сегодня», они изучили ДНК экземпляров из разных регионов и выяснили, что два основных пола могут иметь большое количество вариаций.

Специалисты объяснили это явление эволюцией. Грибы растут большими колониями, поэтому разнообразие вариаций им нужно для избежания мутаций, которые возникают при близкородном скрещивании.