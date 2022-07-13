Planet Today: ученые сравнили изменение мозга двоякодышащих рыб в ходе эволюции

Ученые изучили эволюционные изменения мозга двоякодышащих рыб, чтобы лучше понять, как первые животные вышли на сушу. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Planet Today.

Для этого исследователи сравнили черепа черепа ископаемых двоякодышащих рыб, которым около 400 миллионов лет, и современных животных.

«Они, вероятно, больше полагались на свое обоняние, а не на зрение, чтобы ориентироваться в окружающей среде. Это совершенно не похоже на других рыб, которые используют зрение намного эффективнее», — рассказала автор исследования Элис Клемент.