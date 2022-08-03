Planet Today: ученые создали препарат от лейкоза из сока бразильского дерева

Ученые использовали сок бразильского дерева лапачо для создания средства, эффективного при лечении лейкоза. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Planet Today.

Его преимущество перед уже существующими препаратами — в отсутствии опасных побочных эффектов. Остальные настолько вредят организму, что польза от них минимальная.

«Соединение, которое мы изучили в этом исследовании, называемое β-лапахоном, является многообещающим лекарством для лечения лейкемии», — заключили ученые.