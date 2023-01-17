Наука 17 января 2023, 14:23 Planet Today: специалисты озвучили главный минус раннего выхода на пенсию Ученые из Бингемтонского университета: ранний выход на пенсию снижает когнитивные функции

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Ученые из Бингемтонского университета в Нью-Йорке назвали главный минус раннего выхода на пенсию. Результатами их исследований поделилось издание Planet Today.

Специалисты выяснили, что выход на пенсию в более раннем возрасте чреват снижением когнитивных функций, что в дальнейшем может перерасти в деменцию, написало ИА Nation News.

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Специалисты советуют тратить свободное время на спорт, самообразование и посещение занятий по интересам.

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