17 января 2023, 14:23
Planet Today: специалисты озвучили главный минус раннего выхода на пенсию
Ученые из Бингемтонского университета: ранний выход на пенсию снижает когнитивные функции
Ученые из Бингемтонского университета в Нью-Йорке назвали главный минус раннего выхода на пенсию. Результатами их исследований поделилось издание Planet Today.
Специалисты выяснили, что выход на пенсию в более раннем возрасте чреват снижением когнитивных функций, что в дальнейшем может перерасти в деменцию, написало ИА Nation News.
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Специалисты советуют тратить свободное время на спорт, самообразование и посещение занятий по интересам.
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Пенсия
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