Planet Today: наскальные рисунки в Испании могли нарисовать дети

Ученые пришли к выводу, что наскальные рисунки в Испании могли быть нарисованы детьми. Об этом сообщил сайт «ПолитЭксперт» со ссылкой на Planet Today.

Они изучили 180 рисунков, которые являются следами ладоней. Ученые пришли к выводу, что часть из них принадлежала детям.

«Похоже, художественная деятельность не была привилегией только взрослых мужчин, как считалось ранее», — рассказали они.

Установлено, что предполагаемый возраст детей составляет от двух до 12 лет. Также ученые полагают, что самые юные из них делали рисунки при помощи взрослых людей.