Найден настоящий автограф Клеопатры. Царица писала с ошибками

Папиролог из Университета Гронингена Питер ван Миннен наткнулся на настоящий автограф Клеопатры. Оказалось, что легендарная царица писала с ошибками. Причем на папирусе было всего одно слово, написал The Arcgaeologist. Ученый увидел написанную царицей фразу во время изучения давно известного папируса. Речь идет об обнаруженном в 1904 году указе о налоговых льготах.

Клеопатра написала на папирусе: «Сделайте, как я приказала». На древнегреческом эту фразу умещали всего в одно слово. При этом царица сделала ошибку, перепутав падежи. Такая неточность была для того времени типичной, так как система падежей была крайне сложной.