Пилотируемый полет к Луне запланировали на 2028 год

В 2028 году Роскосмос надеется отправить на облет Луны корабль с космонавтами, а уже через два года, в 2030, госкорпорация намерена высадить экипаж на поверхность единственного естественного спутника Земли.

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» (ВГТРК) сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«В 2028 году мы должны отправить экипаж на облет Луны, в 2030 году должны посадить наш экипаж на Луну», — сказал Рогозин. Высадка космонавтов на Луну произойдет после 2028 года, когда начнутся испытания сверхтяжелой лунной ракеты.

Ранее он сообщил о создании специальной дирекции, которая займется подготовкой миссий на Луну. Рогозин возглавит ее лично, чтобы контролировать все нюансы. Он добавил, что в 2021 году с космодрома Восточный стартует первый космический посадочный аппарат «Луна-25» с автоматическими аппаратами.