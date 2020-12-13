Пик метеорного потока Геминиды придется на 14 декабря

В 2020 году сложились идеальные условия для наблюдения потока Геминиды.

«Новолуние выпадает на 14 декабря, 19:20 по Москве, а это значит, что в ночь максимума Луны вообще не будет на небосводе, что означает отсутствие засветки неба», — объяснил Якушечкин.

Наблюдать Геминиды можно в течение трех ночей, с 12 по 15 декабря. Увидеть метеоры при безоблачной погоде удастся с 23:00 по местному времени и почти до рассвета. Такое возможно, так как частички данного потока летят со скоростью всего лишь 35 километров в час. Они догоняют Землю, а не стремятся ей навстречу.

Геминиды — это метеорный поток-гигант, во время которого количество падающих звезд превосходит все остальные метеорные потоки, включая Персеиды. Он каждый год наблюдается в декабре. Радиант Геминиды находится в созвездии Близнецов.

В ночь на 15 декабря прогнозируется до 120 метеоров в час. При ясной погоде их можно будет увидеть во всех регионах России. Также 14 декабря ожидается солнечное затмение, которое будет видно из Чили и Аргентины. В самую длинную ночь в году намечается еще один звездопад — созвездия Малой Медведицы. Однако он окажется не таким мощным, как первый.