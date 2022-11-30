Наука 30 ноября 2022, 15:13 Pharmaceutics: ученые из России создали вещество, разрушающее защиту ракового образования

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Российские ученые из Казанского федерального университета создали вещество, которое разрушает защиту ракового образования. Результаты исследования появились в журнале Pharmaceutics.

По словам специалистов, это вещество подавляет активность особых молекул, которые раковые клетки вырабатывают для защиты от иммунной системы, написал RT.

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«Макроциклы проникают как в живые, так и в мертвые раковые клетки и являются потенциальными противоопухолевыми молекулами», — сообщил старший научный сотрудник лаборатории исследования органических соединений КФУ Павел Падня.

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В будущем ученые планируют наладить выпуск недорогих противораковых препаратов нового типа на основе этого вещества.