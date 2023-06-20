20 июня 2023, 17:19
Pharmaceutics: российские ученые научились выявлять рак мозга на ранней стадии по анализу крови
Российские ученые научились выводить по анализу крови глиому, одну из самых распространенных опухолей мозга. Об этом сообщило ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на журнал Pharmaceutics.
Особенность глиомы в том, что ее крайне сложно обнаружить в самом начале заболевания. Более того, ее диагностировали только после гистологии. Но ученые из Томского университета выделили биомаркеры крови, по которым можно определить заболевание.
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