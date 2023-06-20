Наука 20 июня 2023, 17:19 Pharmaceutics: российские ученые научились выявлять рак мозга на ранней стадии по анализу крови

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Российские ученые научились выводить по анализу крови глиому, одну из самых распространенных опухолей мозга. Об этом сообщило ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на журнал Pharmaceutics.

Особенность глиомы в том, что ее крайне сложно обнаружить в самом начале заболевания. Более того, ее диагностировали только после гистологии. Но ученые из Томского университета выделили биомаркеры крови, по которым можно определить заболевание.

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