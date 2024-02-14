Наука 14 февраля 2024, 15:00 Петербургские ученые выявили изменения в головном мозге геймеров

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Петербургские исследователи из ИТМО, СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и НМИЦ имени Алмазова обнаружили в мозге геймеров изменение нейронных связей, отвечающих за самоконтроль, удовольствие и привязанности. Об этом сообщила «Газета.ru».

Ученые установили, что такое изменение происходит у людей, которые проводят за играми от 20 до 30 часов в неделю. При этом когнитивные функции у них не нарушаются, что наблюдается в других исследованиях зависимых от игр.

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«Благодаря этому исследованию, в перспективе, с помощью МРТ можно диагностировать игровое расстройство на ее ранних стадиях или наоборот — его отсутствие», — отметил научный сотрудник СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артем Труфанов.